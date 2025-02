Форумът за заложниците и изчезналите в Израел съобщи в сряда съкрушителната новина, че Шири Бибас и двете ѝ малки деца, Ариел и Кфир, са сред четиримата загинали заложници, чиито тела се очаква да бъдат върнати от Газа в четвъртък.

Очаква се също така да бъде предадено и тялото на Одед Лифшиц, като това ще бъде първото връщане на загинали заложници, откакто примирието с „Хамас“ влезе в сила през януари.

„Тази новина разрязва сърцата ни като нож – сърцата на семействата и на хората по целия свят“, се казва в изявление на форума. „С голяма тъга получихме вестта за завръщането на Шири, Кфир и Ариел Бибас, заедно с Одед Лифшиц, които бяха отвлечени живи и ще се завърнат покойници“, пише още в съобщението.

За Израел връщането на телата на заложниците е изключително емоционален и мъчителен момент.

„Хамас” е готова да освободи всички останали израелски заложници наведнъж

Двете деца на семейство Бибас се превърнаха в най-разпознаваемите жертви на терористичните атаки срещу Израел на 7 октомври. Кфир, който по време на отвличането беше само на девет месеца, е най-малкият заложник, отвлечен в Газа, и най-младият, който е загинал. Негова снимка, на която държи розов плюшен слон и гледа с усмивка към камерата, беше разпространена в множество кампании и протести по целия свят.

Брат му Ариел, който беше на четири години по време на атаката, често е показван на снимка, направена във фризьорски салон.

Майка им Шири е била на 32 години, когато е отвлечена. Баща им Ярден беше освободен по-рано този месец след 484 дни в плен.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в онлайн обръщение, публикувано в сряда, че сърцето му е „разкъсано”. „Утрешният ден ще бъде много труден за Израел. Ден на мъка, на скръб. Ние връщаме четирима от заложниците – мъртви“, каза Нетаняху.

Той добави: „Ние скърбим, изпитваме болка, но сме решени да гарантираме, че такова нещо никога повече няма да се повтори.“

Одед Лифшиц беше на 83 години, когато той и съпругата му Йохевед бяха отвлечени от дома си в кибуца Нир Оз на 7 октомври 2023 г. Йохевед беше един от двамата заложници, освободени от „Хамас“ по-късно същия месец, докато Одед остана в плен.

