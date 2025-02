При посещението си във Вашингтон в понеделник френският президент Еманюел Макрон заяви, че е възможно спиране на огъня в Украйна до няколко седмици.

"Схемата е следната: преговори между САЩ и Русия и между САЩ и Украйна", каза Макрон в интервю за телевизия Fox News, като приветства изказването на американския си колега Доналд Тръмп, че е възможно украинският президент Володимир Зеленски скоро да посети Белия дом.

"Ако спирането на огъня не бъде спазено, това ще е най-доброто доказателство, че Русия не е сериозна", каза още Макрон.

