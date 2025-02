Носителят на "Оскар" Франсис Форд Копола отдаде почит на легендарния актьор Джийн Хекман, който беше намерен мъртъв заедно със съпругата си в дома им в Санта Фе. Той сподели в Instagram кадър от съвместната им работа и написа:" Джийн Хекман - велик актьор, вдъхновяващ и великолепен в работата". Големият режисьор написа, че скърби за загубата и сподели, че празнува огромния принос на актьора в професията.

Холивудската легенда Джийн Хекман и съпругата му са открити мъртви в дома им

Двамата са работили заедно във филма "Разговорът" през 70-те години на 20 век.

95-годишният Хекман, съпругата му и тяхното куче бяха открити мъртви в къщата им в Санта Фе.

Awful news about Gene Hackman (95), his classical pianist wife Betsy Arakawa (63) and their dog all being found dead at their home in Santa Fe, New Mexico. Gene was the consummate movie star. A magnetic actor who elevated every role he played, and every film he appeared in. A… pic.twitter.com/9RA9RCF1zd — Marshall Julius (@MarshallJulius) February 27, 2025

Журналистът и водещ Пиърс Морган също отдаде почит на големия актьор в социалните медии. "Джийн Хекман беше един от най-великите актьори за всички времена и брилянтен във всичко, което някога е правил - от French Connection и Unforgiven до Mississippi Burning, The Conversation и Superman. Загубихме един гигант от големия екран", написа той.

Aside from the very sad circumstances of his death, Gene Hackman was one of the all-time great actors and brilliant in everything he ever did from French Connection and Unforgiven to Mississippi Burning, The Conversation and Superman. We’ve lost a giant of the big screen. pic.twitter.com/usA27asrdP — Piers Morgan (@piersmorgan) February 27, 2025

Трибют отдадоха и от БАФТА. В Х Британската академия публикува: "Натъжени сме да научим, че прочутият актьор Джийн Хекман почина на 95 години. Знаменитата кариера на Хекман продължи повече от шест десетилетия и му донесе награди BAFTA за работата му в Unforgiven, The French Connection и The Poseidon Adventure".

We are saddened to hear that the much-celebrated actor Gene Hackman has died aged 95.



Hackman's illustrious career spanned over six decades and earned him BAFTA wins for his work in Unforgiven, The French Connection and The Poseidon Adventure. pic.twitter.com/hwgqpff5sZ — BAFTA (@BAFTA) February 27, 2025

Актьорът се оттегли в щата Ню Мексико през 2004 г., когато се пенсионира и спря да снима. Последният му филм е "Добре дошли в Музпорт".

Редактор: Цветина Петрова