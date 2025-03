Адам Сандлър може и да не бе номиниран на тазгодишните "Оскари", но това не попречи на комика да се включи в началния монолог на Конан О’Брайън в началото на церемонията. Сандлър беше обект на шега от страна на водещия, защото се е облякъл толкова небрежно на най-голямата вечер в Холивуд.

"Адам, какво носиш?" — попита О’Брайън от сцената. „Облечен си като човек, който играе пoкер онлайн в 2 сутринта.“

Adam Sandler showed up to the #Oscars dressed like he just stopped by on his way to the gas station. pic.twitter.com/q8g9TSIYfM