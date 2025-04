Холивуд отдава почит на легендарния актьор Вал Килмър, който почина на 65-годишна възраст. Последната роля на звездата е във втория филм за американските асове - "Топ Гън: Маверик", където отново влиза в образа на изключителния Айсмен.

"Ще се видим, приятелю. Ще ми липсваш", написа актьора Джош Бролин в Instagram.

"Беше умен, предизвикателен, смел и изключително креативен човек – истинска буря от енергия. Такива като теб не са останали много", подчерта още той.

И допълни, че се надява един ден да се срещнат в небесата.

Легендарният режисьор Майкъл Ман също почете Килмър. В Intagram той написа:

"Докато работех с Вал по "Жега", винаги се възхищавах на неговия диапазон, на брилянтната променливост в рамките на мощния поток, с който той овладяваше и изразяваше своя герой."

Той допълни, че въпреки болестта Килмър е успял да запази духа си.

В официалния профил на филма "Топ Гън" в Х също направи своя трибют:

„В памет на Вал Килмър, чиято незаличима кинематографична марка обхваща жанрове и поколения. RIP Айсмен.“

Почина звездата от "Жега" и "Топ Гън" Вал Килмър (СНИМКИ)

Актьорът Джош Гад също посвети публикация на звездата от The Doors.

"Почивай в мир, Вал Килмър. Благодаря ти, че беше част от толкова много филми от детството ми. Ти наистина беше икона", написа той.

Филмовият критик Ричард Роупър сподели снимки на Килмър в няколко от неговите филма.

„Вал Килмър трябваше да бъде номиниран за поддържаща мъжка роля за "Оскар" и за "Тумбстоун" и за "Жега". Той беше брилянтното присъствие в някои от най-запомнящите се филми на своето поколение... Благодаря ви за невероятната работа", написа той.

Популярният писател на криминални романи и политически активист Дон Уинслоу публикува снимка на Килмър в "Жега" и определи звездата като „брилянтен актьор и добър човек“.

