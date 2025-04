Жертвите на инцидента, станал в нощен клуб в Доминаканската република във вторник, вече са 100, съобщава Би Би Си. Повече от 150 други са ранени след срутването на покрив в заведението в столицата Санто Доминго.

Президентът на страната заяви, че сред загиналите е и губернаторът на северната провинция Монте Кристи Нелси Круз, както и управителят на клуба.

Спасителни екипи работят за изваждането на хора, за които се предполага, че все още са затрупани под развалините. Властите заявиха, че точният брой на хората в клуба по време на срутването остава неясен.

Бедствието се е случило по време на концерт на популярния доминикански певец Руби Перес, който е сред загиналите според неговия мениджър и членове на семейството му, намиращи се в близост до мястото на инцидента. На събитието са присъствали политици, спортисти и други известни личности.

We are deeply saddened by the sudden and tragic death of former Major Leaguer Tony Blanco in Tuesday’s tragedy in the Dominican Republic’s capital city of Santo Domingo. Blanco played in 56 games for the inaugural Washington Nationals team in 2005, including the first game in… pic.twitter.com/14BWiXY7Os

Бившите бейзболни играчи Октавио Дотел и Тони Бланко също са сред жертвите, потвърдиха местните власти.

We are shocked and saddened by the sudden and tragic death of former Major League pitcher Octavio Dotel.



Dotel appeared in 758 games for 13 teams over his 15-year career, including parts of five seasons with the Houston Astros from 2000-2004. On June 11, 2003, he was one of six… pic.twitter.com/4wxawmZv5Y