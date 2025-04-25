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То се е придвижвало на велосипед по междуселски път
33-годишен шофьор е блъснал 13-годишно момче с велосипед на междуселски път в Бургас. Случаят е от четвъртък вечерта.
Шофьор помете пешеходка на столичен булевард
Инцидентът станал на пътя между селата Бата и Медово, когато автомобил с бургаска регистрация, управляван от мъж от Кошарица, предприема изпреварване на група велосипедисти. Тъй като не осигурява достатъчно странично разстояние, блъска 13-годишен колоездач от Каблешково. Момчето е откарано в УМБАЛ - Бургас с комоцио и е оставено за наблюдение.Редактор: Цветина Петкова
Източник: БГНЕС
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