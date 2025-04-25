33-годишен шофьор е блъснал 13-годишно момче с велосипед на междуселски път в Бургас. Случаят е от четвъртък вечерта.

Шофьор помете пешеходка на столичен булевард

Инцидентът станал на пътя между селата Бата и Медово, когато автомобил с бургаска регистрация, управляван от мъж от Кошарица, предприема изпреварване на група велосипедисти. Тъй като не осигурява достатъчно странично разстояние, блъска 13-годишен колоездач от Каблешково. Момчето е откарано в УМБАЛ - Бургас с комоцио и е оставено за наблюдение.

Редактор: Цветина Петкова