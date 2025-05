Луксозна яхта за милиони, на борда на която се намирали десетки инфлуенсъри, потъна край Маями Бийч във Флорида, съобщи PEOPLE. След намесата на бреговата всички хора на борда са евакуирани и няма пострадали. Според информация на югоизточното подразделение на бреговата охрана техни служители, както и от други местни агенции, са се отзовали на обаждане около 17:00 ч. местно време в събота, 3 май, в което се съобщава, че яхта потъва в близост до остров Монумент.

#Breaking #SAR 🛟 A @USCG Sta #MiamiBeach crew & partner agencies responded to a 63-ft vessel taking on water near Monument Island rescuing 32 people w/no injuries reported around 5 p.m., Sat. Commercial salvage is working to recover the vessel & isn't a hazard to navigation. pic.twitter.com/tCds8Kp0SU — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) May 4, 2025

Местният филиал на FOX WSVN съобщи, че морският патрул на полицията в Маями Бийч, също се е отзовал на потъващата яхта. Както полицията, така случайно преминаващ от там човек с лодка, помогнали за транспортирането на 32 души на брега, без да има пострадали, съобщава медията.

Няколко пътници, които са били на плавателния съд, споделят в социалните медии видеоматериал, на който се вижда как яхтата започва да се пълни с вода. Вижда се как няколко от пътниците се опитват да спасят скъпи вещи на борда, като например лаптопи.

Свидетелят Брус Мареш каза пред WSVN, че не е можел да повярва на очите си, докато корабът потъвал.

„Нещо в далечината изглеждаше под ъгъл, а колкото повече се приближавахме, можеше да се каже, че е голяма лодка“, каза Мареш.

#Watch | Dramatic rescue at sea! 🛥️ The US Coast Guard pulled 32 people to safety from an overloaded yacht drifting off Miami Beach. Officials say the vessel was in danger of capsizing. No injuries reported. 👏🌊#CoastGuard #MiamiBeach #YachtRescue #BreakingNews #SeaRescue… pic.twitter.com/pS4aOiU6Pp — CLR.CUT (@clr_cut) May 5, 2025

Телевизионният канал съобщи, че спасените пътници са транспортирани до пристанището в Маями Бийч.

Според CBS News Miami за момента не е ясно кой е собственик на лодката и какво е причинило потъването.

Lamborghini Yacht filled with dozens of influencers SINKS off Miami Beach.



The $4 million boat sank, after being overfilled with influencers, exceeding its weight capacity.



32 people were rescued from the boat designed for a capacity of 7 people.



pic.twitter.com/rMaDzfLf5B — Oli London (@OliLondonTV) May 4, 2025

Бреговата охрана съобщи, че търговска спасителна служба работи по изваждането на кораба и отбеляза, че той няма да представлява опасност за други плавателни съдове в близост до Маями Бийч.

