Джо Байдън и неговата съпруга Джил заявиха, че са благодарни за „любовта и подкрепата”, които са получили, след като в неделя офисът на 46-ия президент на САЩ обяви, че той е диагностициран с рак .

„Ракът засяга всички нас. Както много от вас, Джил и аз научихме, че сме най-силни в моментите на изпитания. Благодарим за любовта и подкрепата, с която ни дарявате”, гласи пост на Байдън.

Cancer touches us all. Like so many of you, Jill and I have learned that we are strongest in the broken places. Thank you for lifting us up with love and support. pic.twitter.com/oSS1vGIiwU