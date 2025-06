Стрелба в училище в австрийския град Грац отне живота на най-малко десет души, сред които и предполагаемият нападател. Има и тежко ранени ученици и учители, съобщават австрийските власти.

Deeply saddened by the tragic news from #Graz . Our hearts go out to the families, friends, students, and teachers affected by this senseless act of violence. Bulgaria stands firmly in solidarity with Austria during this difficult time. @_CStocker

Инцидентът е станал в учебно заведение в Югоизточна Австрия. По информация на Министерството на вътрешните работи, цитирано от обществената телевизия ORF, нападателят също е сред убитите. Предполага се, че е бил ученик в същото училище и вероятно се е самоубил след атаката.

BREAKING: The mayor of Graz says nine people are dead after a school shooting in Austria, according to the Austria Press Agency.



This includes the suspect, seven students and an adult, mayor Elke Kahr said.



Sky's @SiobhanRobbins has the latest.