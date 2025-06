Българската звезда на тима от Формула 3 "Кампус Рейсинг“ Никола Цолов завърши Гран при на Австрия с безапелационна победа. Това е рекордна шеста победа за него във Формула 3.

Никола Цолов спечели състезание от Формула 3 (ВИДЕО)

След като спечели квалификацията, а след това се пребори и за третото място в спринтовия старт, в самото състезание на "Ред Бул Ринг“ в Шпилберг пилотът потегли първи и не изпусна водачеството до края.

Цолов приключи с аванс от 6,6 секунди пред норвежкия пилот на "Хайтек Ти Джи Ер“ Мартиниус Стеншорн за третата зи победа за сезона във Формула 3. Той направи впечатляващо състезание, като стартира от 15-ата позиция и бе единственият, който опита да притесни Цолов. Топ 3 допълни германецът Тим Трамниц от "МП Моторспорт“, който потегли 17-и.

LAP 26 / 26 🏁



NIKOLA TSOLOV DOMINATES IN SPIELBERG TO WIN THE FEATURE RACE! #F3 #AustrianGP pic.twitter.com/mPvJCYAWz8