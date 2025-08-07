Софийският апелативен съд разглежда искането за по-лека мярка за неотклонение на обвинения в тероризъм Стоян Денчев. Той застава пред съда за втори път, след като подпали гората над великотърновските квартали „Бузлуджа“ и „Чолаковци“.

Съмнения за умишлен палеж във великотърновското село Батак

Делото срещу 33-годишния мъж се води по чл. 108а от Наказателния кодекс, тъй като деянието е извършено в условия на изключителна пожарна опасност и е създало реална заплаха за живота и здравето на хората.

Според видеозаписи от охранителни камери обвиняемият е направил три опита, преди да успее да подпали боровата гора край Велико Търново. Пожарът е изпепелил около 30 декара насаждения. В непосредствена близост до огнището се намират училище и бензиностанция.

Преди седмица Софийският градски съд му наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

