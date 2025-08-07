Пловдивският окръжен съд постанови днес освобождаване под парична гаранция в размер на 10 000 лева на Георги Георгиев, обвинен в нападението над Дебора Михайлова.

Съдебното определение е с днешна дата и подлежи на незабавно изпълнение. Решението означава, че Георгиев ще може да напусне ареста срещу заплащането на гаранцията, докато наказателното производство срещу него продължава.

