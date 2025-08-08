Германското правителство няма да одобрява до второ нареждане никакъв износ на военно оборудване, което може да бъде използвано в ивицата Газа, заяви днес канцлерът Фридрих Мерц в отговор на плана на Израел да разшири своите военни операции в палестинската територия, съобщи "Ройтерс".

Израелският кабинет по сигурността одобри рано тази сутрин план за поемане на контрола над град Газа - ход, с който се разширяват военните операции въпреки засилващите се критики у дома и в чужбина във връзка с опустошителната, продължаваща вече близо две години война.

Първи камиони с хуманитарна помощ за Ивицата Газа достигнаха през Египет до граничния пункт "Рафах"

Мерц заяви, че Израел е в правото си да разоръжи "Хамас" и да поиска освобождаването на израелските заложници.

"Германското правителство смята, че още по-безпощадните военни действия в ивицата Газа, за които израелският кабинет взе решение снощи, правят все по-трудно да се види как тези цели могат да бъдат постигнати", се казва в изявлението на Мерц.

"При тези обстоятелства германското правителство до второ нареждане няма да одобри никакъв износ на военно оборудване, което би могло да се използва в ивицата Газа."

През юни Бундестагът заяви, че лицензи за износ на военно оборудване за Израел на стойност 485 млн. евро са били предоставени между 7 октомври 2023 г. и 13 май 2025 г.

