Голям пожар гори край Сунгурларе. Пламъците са избухнали около 22:00 часа вчера се разрастват и достигат до Стара Планина. Пожарът е върхов и вече достига до селата Славянци и Скала.

На място в гасенето на пожара участват десет пожарни екипа, като се очаква и военен хеликоптер да се включи в борбата с огъня.

„Цялата противопожарна техника на общината в момента е на терен. Участват и служители на горското стопанство в Карбонат, но пожарът вече не може да се гаси с човешка сила”, каза кметът на Сунгурларе инж. Димитър Гавазов. По думите му, пламъците са обхванали площ от около 2000 декара.

„В село Славянци има и старчески дом, има организация за евакуиране на хората”, каза още кметът. Очаква се и пътят към селото да бъде затворен.