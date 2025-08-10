Откриха тялото на българина, изчезнал във водите на Охридското езеро. Следите на 52-годишния мъж се губят докато се гмуркал на дълбочина 89 метра край македонското село Търпейца.

Македонската полиция предотврати трагедия в Охридското езеро

Сигналът за изчезването му е подаден около 14:15 часа българско време в събота. В издирването му се включиха екипи на полицията, Червения кръст и водолази. Според очевидци мъжът бил с водолазен костюм и имал пълно ободудване.

Причините за инцидента все още се изясняват.

Редактор: Методи Георгиев