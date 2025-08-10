Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че новият план за град Газа, одобрен наскоро от Съвета по сигурността на страната, предлага „най-добрия начин да се сложи край на войната“.

„Това е най-добрият начин да приключим войната и най-добрият начин да го направим бързо. Нашата цел не е да окупираме Газа, а да установим гражданска администрация, която да няма връзка нито с „Хамас“, нито с Палестинската власт“, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху на пресконференция.

Той увери, че ще бъдат определени безопасни коридори за преминаване и разпределяне на хуманитарна помощ в ивицата Газа, в навечерието на операция за превземане на град Газа.

Редактор: Румен Лозанов