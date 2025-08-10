В 19:53 часа Центърът за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) обяви, че силно земетресение с магнитуд 6,1 е регистрирано с епицентър в района на град Балъкесир.

Земетресението бе усетено в много градове в регионите Мраморно и Егейско море, включително и в Истанбул. По информация на NOVA трусът е бил усетен дори в Ямбол, както и на много места в Източна България.

Министърът на вътрешните работи Али Йерликая публикува съобщение в социалните мрежи, в което уверява, че към момента няма информация за пострадали или сериозни щети. Той посочи, че всички екипи на AFAD и свързаните институции са незабавно разположени на място и извършват огледи.

„В момента следим ситуацията в реално време. Изказвам най-добри пожелания към засегнатите от земетресението граждани. Нека Бог пази страната и народа ни от бедствия“, заяви Йерликая.

Редактор: Румен Лозанов