Баща простреля с незаконна ловна пушка своя син в ботевградското село Врачеш. Сигналът е постъпил около 23.10 часа на 8 август в РУ - Ботевград.

На място били изпратени служители на жандармерията, които чули два изстрела от къщата, съобщиха от ОДМВР - София. При извършената проверка те установили, че след възникнал скандал баща е прострелял сина си.

Пострадалият 20-годишен мъж е транспортиран в столична болница, където е починал. Извършителят е задържан за срок до 72 часа. Събрани са доказателства за виновността на 61-годишния баща на пострадалия. Лицето е привлечено в качеството на обвиняем за извършено тежко престъпление – умишлено причиняване на смърт на сина си.

Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него. Разследването продължава под надзора на Софийска окръжна прокуратура.

Редактор: Цветина Петкова