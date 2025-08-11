Баща простреля с незаконна ловна пушка своя син в ботевградското село Врачеш. Сигналът е постъпил около 23.10 часа на 8 август в РУ-Ботевград.

На място били изпратени служители на жандармерията, които чули два изстрела от къщата, съобщиха от ОДМВР - София. При извършената проверка те установили, че след възникнал скандал баща е прострелял сина си.

Пострадалият е транспортиран в столична болница, където е починал. Извършителят е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

