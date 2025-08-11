Софийска градска прокуратура поиска от съда да задържи под стража обвиняем за опит за грабеж. Той е привлечен към наказателна отговорност.

Според разследването на 8 август около 09:20 ч. в столичния квартал „Дианабад“ мъжът е направил опит да отнеме няколко чужди вещи – чанта за лаптоп, в която е имало сумата от 114 000 лв., 2 мобилни телефона и диоптрични очила, с намерение противозаконно да ги присвои.

Опит за грабеж пред клон на банка в София, нападателят е задържан

Той издърпал чантата от ръката на пострадалата, но бил задържан от двама свидетели. Грабежът е в особено големи размери. За престъплението се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 5 до 15 години.

Мъжът е привлечен като обвиняем и е задържан до 72 часа, с оглед довеждането му пред съда. Наблюдаващият прокурор е преценил, че съществува опасност той да извърши престъпление, ако не бъде задържан под стража.

Редактор: Цветина Петкова