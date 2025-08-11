Отново се разпали пожарът в община Сунгурларе, в района край село Скала. Огнеборците и местните власти полагат усилия да го угасят.

Областният управител на Бургас задейства системата BG-ALERT, като предупреди за наближаващия пожар. В съобщението се призовава хората да запазят спокойствие и да следват разпорежданията на властите.

Огънят е между селата Славянци и Скала отново е активен, като пътят Чубра - Славянци - Скала е силно задимен, обяснява в съобщението областният управител на Бургас Владимир Крумов.

На място са пожарникари, американският вертолет "Блек Хоук" от учебния полигон "Ново село", както и доброволци.

Редактор: Дарина Методиева