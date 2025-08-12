Снимка: БГНЕС
Часове след като беше овладян, огненият фронт се възпламени с нова сила
До късно в понеделник продължи евакуацията на жителите от сунгурларското село Скала, заради големия пожар в района.
Пожарът край Сунгурларе отново се разпалва, евакуираха жителите на село Скала (ВИДЕО+СНИМКИ)
Часове след като беше овладян, огненият фронт се разгоря с нова сила. Областният управител на Бургас задейства системата BG-ALERT. В населеното място живеят около 50 души, някои от които бяха евакуирани принудително, след като отказаха да напуснат домовете си. Пострадали и бедстващи няма, а на евакуираните беше осигурен подслон. В гасенето се включи вертолет от базата в Ново село, два самолета, 1 хеликоптер и 14 противопожарни екипа.Редактор: Цветина Петкова
