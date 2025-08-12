Съдът в Хасково заседава по мерките на двама от обвиняемите за подземната фабрика за цигари в село Момково. Един от тях е обявеният за общодържавно издирване Николай Перчемлиев. Той е представил документи, че е бил в болница, докато в ареста бяха баща му и съпругата му, които вече са пуснати под гаранция.

Издирван за най-голямата нелегална фабрика за цигари у нас се предаде

Преди това, когато фабриката беше разбита, Перчемлиев е бил в Гърция. Прибрал се е в България и е влязъл в болница с криза, за което адвокатът му е съобщил на разследващите. Веднага след като е излязъл от болницата, е бил привлечен като обвиняем. След това е бил пуснат под гаранция. Окръжният съд в Хасково преценява дали тази мярка да остане.

Прокуратурата иска "домашен арест", като се съобразява със заболяванията му.

Николай Перчемлиев и баща му са собственици на фермата, под която беше разкрита подземната фабрика за цигари. В нея, според разследващите, са намерени 100 милиона къса цигари.

Перчемлиев днес заяви, че не е знаел какво се случва в подземното помещение. Изградил го е той за торохранилище. Но намекна, че през последните години не е било ползвано от него, а вероятно отдавано под наем.

Това обаче разследващите засега не искат да потвърдят.

Другият обвиняем, за когото също се иска мярка задържане под стража, и който в момента е с мярка домашен арест, е част от логистична и транспортна фирма, за която има данни, че по някакъв начин също е съпричастна.

Всички обвинения до този момент са за държане на акцизни стоки. Не е ясно кой обаче ги е произвеждал.