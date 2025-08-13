Снимка: iStock
Проверка ще извърши Комисията за противодействие на корупцията
През юни месец е подаден сигнал във връзка с допълнителни възнаграждения в Агенция „Пътна инфраструктура“ и е възложена проверка, съобщиха от Софийска градска прокуратура.
През юни е подаден сигнал в СГП, в който има данни за извършено престъпление във връзка с изплатените в АПИ допълнителни възнаграждения. На 1 юли е възложена проверка, която да се извърши от Комисията за противодействие на корупцията. Срокът за приключване на проверката е 2 месеца.Редактор: Цветина Петкова
Източник: Константин Костов, БТА
