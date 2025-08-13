Трусът е бил на дълбочина 5 километра

Земетресение с магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в 17:45 ч. в района на град Кадирли в окръг Османие, Югозиточна Турция, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД). 

Трусът е бил на дълбочина 5,12 километра, като за момента няма данни за нанесени щети и пострадали хора. 

Редактор: Цветисиана Костова
Източник: Кристиан Стратев. БТА

