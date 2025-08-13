Земетресение с магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в 17:45 ч. в района на град Кадирли в окръг Османие, Югозиточна Турция, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е бил на дълбочина 5,12 километра, като за момента няма данни за нанесени щети и пострадали хора.

🔔#Earthquake (#deprem) M4.1 occurred 19 km NW of #Andırın (#Turkey) 7 min ago (local time 17:45:47). More info at:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/jBVRtEQwAs

🖥https://t.co/zuz9MnruWO pic.twitter.com/tjFw4fIDTu