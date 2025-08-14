Снимка: iStock
Десетки хиляди декари и част от Националния парк вече са засегнати
21-ви ден от битката с пожара в Пирин. Засегнати са десетки хиляди декари, включително част от Националния парк.
В сряда към наземните екипи се присъединиха двата шведски самолета, а при нужда днес отново ще се включи летателна техника.
Продължават опитите да бъде потушен пожарът в Пирин
Целта е огънят да остане низов, за да може след това да бъде овладян и окончателно потушен. Високите температури и силният вятър през последните дни силно затрудняват работата на огнеборците.
Гореща седмица: Борбата с огнената стихия у нас продължава (ОБЗОР)
МВР следи пожарите в цялата страна чрез сателити, което позволява точното определяне на местоположението на пламъците.
