Днес отбелязваме Успение на Пресвета Богородица. Това е един от най-големите християнски празници, честван еднакво от православни, католици и от други християнски общности. Този ден е посветен на смъртта на Божията майка. Според преданието днес апостолите се събрали от местата, където проповядвали, за да се простят със Света Богородица и да погребат тленното ѝ тяло. В храмовете в цялата страна ще бъдат отслужени тържествени литургии. На днешния ден Бачковският и Троянският манастири честват своите празници.

Имен ден празнуват кръстените с имената Мара, Мария, Марийка, Мари, Марин, Мариян, Марияна, Мариана, Мариан, Маша, Мика, Мира, Мариета, Мариела, Марио, Преслав и Преслава. Екипът на NOVA им честити празника и им желае здраве, късмет и благоденствие!

Редактор: Габриела Винарова