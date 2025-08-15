Днес е денят на очакваната с огромен интерес среща между президентите на САЩ и Русия - Доналд Тръмп и Владимир Путин.

Руският държавен лидер похвали „искрените усилия” на САЩ да прекратят войната в Украйна и намекна за възможно ново споразумение за контрол на ядрените оръжия. Тръмп от своя страна заяви, че вярва, че Путин е готов за сделка и ще разбере дали това е наистина така още в първите минути от разговора им.

В рамките на час: Четири руски самолета излетяха за Аляска

Срещата в Аляска трябва да започне в 22:30 часа българско време. Най-напред е предвиден разговор на четири очи, с присъствието единствено на преводачи, след което към двамата президенти ще се присъединят и високопоставени членове на техните делегации.

Двустранната среща ще бъде последвана от съвместна пресконференция.

„Тръмп знае от опита си по време на първия мандат, че събития като тази среща на върха ще получат огромно медийно отразяване. Той ще бъде в центъра на вниманието. Ще има среща с Владимир Путин, което не се е случвало с никой западен лидер от доста дълго време. И както каза в понеделник, той вярва, че ще разбере до 2 минути дали има перспектива за сделка, което означава, че не е нужно да знае нищо, просто чувството му за сделка ще му каже. И по какъвто и начин да излезе от разговорите - с разумно предложение за Украйна или без - ще бъде огромна новина”, коментира Джон Болтън, бивш съветник по национална сигурност на Доналд Тръмп.

Графикът на Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще отпътува от Вашингтон за Анкоридж в 6,45 ч. източноамериканско време (13,45 ч. българско време), предаде Ройтерс, като се позова на приблизителен график, разпространен от Белия дом.

Срещата на върха ще започне в 11 ч. местно време, тоест време в Анкоридж (22 ч. българско време).

Тръмп ще отпътува от Анкоридж за Вашингтон в 17,45 ч. местно време, тоест време в Анкоридж (4,45 ч. българско време на 16 август).