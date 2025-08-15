Товарен влак с 34 вагона с дизелово гориво дерайлира в района на село Пясъчево, Община Симеоновград. Пламнали са осем от вагоните, каза пред NOVA главен комисар Александър Джартов.

Сигнал за инцидента е подаден около 05:30 часа. Мястото е на около няколко стотин метра от селото.

Малко след 8.00 ч. в петък пожарът е потушен, съобщи транспортният министър Гроздан Караджов.

"Вече няма огън, а само дим и изпарения. Всички цистерни се обливат със студена вода, за да не се получи ново самовъзпламеняване. Става дума за всички 34 цистерни с дизелово гориво, не само осемте запалени. Ще изтеглим композицията на безопасно разстояние, веднага щом от Пожарната ни позволят. Няма жертви и засегнати населени места. За час и половина пожарът беше локализиран и овладян. Не мисля, че скоростта, с която влакът се е движел, е била фактор за дерайлирането в този случай", съобщи Караджов.

Той отиде на мястото на инцидента.

„От машинистите това, което знам е, че е имало голям тласък и е произтекла катастрофата”, заяви Караджов.

Пътническите композиции, минаващи по линията през Пясъчево, ще бъдат спрени до преместването на цистерните. Комисар Джартов пък препоръча на хората да не се приближават към мястото.

Продължава да изтича дизелово гориво и в момента екипите полагат усилия да не се разрастне инцидентът, заяви Александър Джартов.

Извършени са замервания на въздуха, няма замърсяване на този етап. Спряно е електричеството в село Пясъчево.

„Направени са замервания рано сутринта, когато пожарът е бил активен. На четири места е изследван въздухът – няма отклонения в нормите”, заяви Стефка Здравкова, областен управител.

След като разследващите позволят, ще започне изтеглянето на цистерните една по една. Тези, които има гориво, ще бъдат източени.