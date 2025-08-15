Министерството на икономиката с насоки как правилно търговците да етикетират стоките в двете валути. През целия период на двойното обозначаване до 8 август догодина изискванията ще бъдат двете валути да са изписани в непосредствена близост, ясно, четливо, с еднакъв размер, вид и шрифт. Няма изискване коя валута да е първата. Ако изписването на стотинките в едната валута е с по-малък шрифт, то и в другата може да бъде така.

Икономическият министър подчерта, че вече има ползи от влизането ни в еврозоната - повишен кредитен рейтинг, както и завишен инвеститорски интерес. По данни на министерството спестените пари от превалутиране и поддържане на левови и еврови от 1 януари ще бъдат около 1,1 млрд. лева.

„Екипът на министерството е убеден в положителния ефект на влизането ни в еврозоната, вече има положителен ефект - кредитния рейтинг беше повишен. Очакванията са до края на годината или следващата да бъде повишен с още една степен, което би бил най-добрият кредитен рейтинг в историята на България. Има и завишен инвеститорски интерес - 47% са нараснали преките чуждестранни инвестиции до 1,4 милиарда евро”, заяви министър Дилов.

Той обясни, че за министерството е било важно да има време за бизнеса да подготви информационните и разплащателните си системи.

