Снимки: Gettyimages
Air Force One излетя за Анкъридж малко след 15:00 българско време
Президентът на САЩ Доналд Тръмп е на път за Аляска, където ще се срещне с руския президент Владимир Путин. Air Force One излетя за Анкъридж малко след 15:00 българско време.
Снимка: Gettyimages
Полетът до базата Елмендорф–Ричардсън се очаква да продължи около седем часа, предаде "Уолстрийт Джърнъл".
Снимка: Gettyimages
„High Stakes!!!“ написа Тръмп в Truth Social, малко преди да напусне Белия дом.
Снимка: Gettyimages
ВСИЧКО ЗА СРЕЩАТА МЕЖДУ ТРЪМП И ПУТИН В АЛЯСКА ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Емил Йорданов
Източник: Би Би Си, БГНЕС
Последвайте ни