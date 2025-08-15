Air Force One излетя за Анкъридж малко след 15:00 българско време

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е на път за Аляска, където ще се срещне с руския президент Владимир Путин. Air Force One излетя за Анкъридж малко след 15:00 българско време. 

Снимка: Gettyimages

Полетът до базата Елмендорф–Ричардсън се очаква да продължи около седем часа, предаде "Уолстрийт Джърнъл". 

Снимка: Gettyimages

„High Stakes!!!“ написа Тръмп в Truth Social, малко преди да напусне Белия дом.

Снимка: Gettyimages

ВСИЧКО ЗА СРЕЩАТА МЕЖДУ ТРЪМП И ПУТИН В АЛЯСКА ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Емил Йорданов
Източник: Би Би Си, БГНЕС

Последвайте ни