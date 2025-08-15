Снимка: БТА
Това написа украинският президент в социалните мрежи
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Москва продължава да убива хора и не показва желание да сложи край на войната, часове преди началото на срещата на върха между президентите на Русия и САЩ в Аляска.
Тръмп разговаря по телефона с близкия съюзник на Путин Александър Лукашенко
„Няма заповед, нито сигнали от Москва, че се готви да приключи тази война… те убиват и в деня на преговорите“, каза Зеленски в обръщение, публикувано в социалните мрежи.
Припомняме, че днес е денят на очакваната с огромен интерес среща между президентите на САЩ и Русия - Доналд Тръмп и Владимир Путин.
Руският държавен лидер похвали „искрените усилия” на САЩ да прекратят войната в Украйна и намекна за възможно ново споразумение за контрол на ядрените оръжия. Тръмп от своя страна заяви, че вярва, че Путин е готов за сделка и ще разбере дали това наистина е така още в първите минути от разговора им.
Ключова среща: Путин и Тръмп ще разговарят в Аляска
Срещата в Аляска трябва да започне около 22:00 ч. българско време. Най-напред е предвиден разговор на четири очи, с присъствието единствено на преводачи, след което към двамата президенти ще се присъединят и високопоставени членове на техните делегации.
Разговорите ще бъдат последвани от съвместна пресконференция.
