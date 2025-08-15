Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Москва продължава да убива хора и не показва желание да сложи край на войната, часове преди началото на срещата на върха между президентите на Русия и САЩ в Аляска.

Тръмп разговаря по телефона с близкия съюзник на Путин Александър Лукашенко

„Няма заповед, нито сигнали от Москва, че се готви да приключи тази война… те убиват и в деня на преговорите“, каза Зеленски в обръщение, публикувано в социалните мрежи.

Припомняме, че днес е денят на очакваната с огромен интерес среща между президентите на САЩ и Русия - Доналд Тръмп и Владимир Путин.

Руският държавен лидер похвали „искрените усилия” на САЩ да прекратят войната в Украйна и намекна за възможно ново споразумение за контрол на ядрените оръжия. Тръмп от своя страна заяви, че вярва, че Путин е готов за сделка и ще разбере дали това наистина е така още в първите минути от разговора им.

Ключова среща: Путин и Тръмп ще разговарят в Аляска

Срещата в Аляска трябва да започне около 22:00 ч. българско време. Най-напред е предвиден разговор на четири очи, с присъствието единствено на преводачи, след което към двамата президенти ще се присъединят и високопоставени членове на техните делегации.

Разговорите ще бъдат последвани от съвместна пресконференция.

