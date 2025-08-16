Лидерите на някои европейски страни обсъдиха помежду си разговора между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска . По-рано днес американският президент говори с този на Украйна Володимир Зеленски, с лидери на страни от НАТО и с европейски лидери, за да им каже какво е коментирал с Путин.

В разговора участваха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, президентът на Франция Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Киър Стармър, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, президентът на Украйна Володимир Зеленски и премиерът на Италия Джорджа Мелони.

Великобритания

Пътят към мира в Украйна не може да бъде определен без участието на украинския президент Володимир Зеленски, заяви Киър Стармър. Британският премиер изрази похвала за американския президент Доналд Тръмп за „стремежа му да сложи край на кръвопролитията”.

„Усилията на президента Тръмп ни доближиха повече от всякога до края на нелегитимната война на Русия в Украйна. Неговото лидерство в стремежа да се сложи край на кръвопролитията заслужава похвала. Въпреки че е постигнат напредък, следващата стъпка трябва да бъдат по-нататъшни преговори с участието на президента Зеленски. Пътят към мира в Украйна не може да бъде решен без него”, заяви Стармър след поредицата от разговори със западни лидери.

Италия

Премиерът на Италия Джорджа Мелони заяви, че американският президент Доналд Тръмп и руският лидер Владимир Путин са обсъдили гаранции за сигурност за Украйна по време на срещата си на върха ден по-рано в Аляска.

„Ключовият момент остават гаранциите за сигурност, които да предотвратят нови руски инвазии, и това е аспектът, където бе отбелязано най-интересното развитие на събитията в Анкоридж”, каза Мелони в изявление.

Тя отбеляза, че Тръмп е акцентирал върху по-ранно италианско предложение относно гаранции за сигурност за Украйна, „вдъхновено от член 5 на Устава на НАТО”.

„Отправната точка на предложението е дефинирането на клауза за колективна сигурност, която ще позволи на Украйна да се възползва от подкрепата на всички свои партньори, включително САЩ, готови да предприемат действия в случай на ново нападение”, посочи Мелони.

Франция

Френският президент Еманюел Макрон призова да се поддържа натиск върху Русия, докато не бъде постигнат стабилен и траен мир, зачитащ правата на Украйна. След поредица от дипломатически контакти в рамките на срещата на върха между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска, Макрон написа днес в социалната мрежа Х, че е „от съществено значение да се извлекат всички поуки от последните 30 години и по-специално от добре установената склонност на Русия да не спазва поетите от нея ангажименти”.

Френският държавен глава приветства и готовността на Съединените щати да допринесат за даване на гаранции за сигурността на Украйна, които трябва да съпътстват всяко мирно споразумение. Макрон заяви, че Франция ще работи със САЩ и партньорите си в „коалицията на желаещите” за постигане на напредък към траен мир с гаранции за сигурност. По думите на френския президент участниците в коалицията ще се срещнат в близко бъдеще.

