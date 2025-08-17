Гасенето на пожара над село Илинденци в Пирин продължава, след като в събота се възпламени ново огнище. В гасенето участват пожарникари, военни и доброволци.

Огънят в Пирин: Възникна ново огнище в посока Илинденци

Все още има много тлеещи огнища, които се активират и затова е нужно човешко присъствие, тъй като буквално на ръка хората са принудени да ги окопават, за да предотвратят тяхно евентуално разпространяване. Пожарът продължава да бъде опасен.

За последните 24 часа от звената за пожарна безопасност се реагирали на 142 сигнала за произшествия, 111 от които са за пожари. При тях са пострадали 2 души.

