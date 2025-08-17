Голям пожар избухна в района на 7-ми километър край Стара Загора, като сигналът за инцидента е подаден минути след 15:00 часа. На място са изпратени екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението", които се борят с пламъците. Oгънят гори на метри от къщи.

Кметът на Стара Загора обяви частично бедствено положение

Поради сериозността на ситуацията и бързото разпространение на огъня към мястото на инцидента пътуват и допълнителни екипи от съседни общини, които да се включат в гасителните действия.

На място са около 100 доброволци и екипи на пожарната. Задействана е системата за ранно предупреждение BG-ALERT. По информация на областната управа се очаква в гасенето на огъня да се включи хеликоптер. Местността е на пътя Стара Загора – Старозагорски минерални бани.

Властите предприеха спешни мерки за обезопасяване на района, като временно е спряно движението на моторни превозни средства по пътя от Стара Загора до разклона за село Пряпорец. За пътуващите е осигурен обходен маршрут през село Борилово.

Отправен е и апел към доброволци, които имат възможност и желаят да се включат в потушаването на огнената стихия, да се явят на място, за да подпомогнат действията на пожарникарите.

Живко Тодоров е на мястото на пожара. Той призова в следващите часове да се избягват пътувания по пътя Стара Загора – Старозагорски бани, за да не се затруднява придвижването на противопожарните автомобили, водоноските и доброволните формирования.

