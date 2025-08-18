Омбудсманът на страната Велислава Делчева ще внесе в парламента искане за назначаване на свой заместник.

В петък се проведе изслушване на трите кандидатки за поста - Деница Димитрова, Марина Кисьова де Хеус и Мария Филипова, като все още не са ясни резултатите от оценяването на петчленната комисия.

Изслушаха кандидатите за зам.-омбудсман: Съгласни ли са да станат служебен премиер

Народното събрание избра Велислава Делчева преди месец след повече от година без титуляр на поста. След промените в Конституцията, омбудсманът и неговият заместник са сред потенциалните кандидати за служебен премиер.

Редактор: Цветина Петкова