Срещата за примирие в Украйна, която се състоя във Вашингтон, приключи, но европейските лидери, включително Зеленски остават в Белия дом, за да продължат преговорите, евентуално в различен формат. Това съобщиха американски медии, цитирайки Сергий Никифоров - говорител на украинския президент.

Малко преди това Bild информира, че американският държавен глава е прекъснал срещата, за да проведе телефонен разговор с Путин.

Впоследствие Никифоров уточни, че преговорите между президента на САЩ Доналд Тръмп и европейските държавници са се възобновили във формат „само лидери“.

Доналд Тръмп, Зеленски и няколко европейски лидери се срещнаха, за да обсъдят евентуален край на войната в Украйна.

Една от ключовите теми в дневния ред бяха гаранциите за сигурност за Украйна, както и бъдеща тристранна среща между Путин, Зеленски и Тръмп. Европейските лидери настояват и те да участват в нея.

Съюзниците на Украйна се фокусираха върху възможността за гаранции за сигурност тип член 5 от Договора на НАТО.

Американският лидер също така заяви, че Путин се е съгласил с някои гаранции, но не оповести повече подробности. Междувременно Тръмп посочи, че размяната на територии все още е възможна - нещо, за което Киев отдавна обяви, че е категорично против. Президентът на САЩ намекна, че размяната - въпреки че Украйна не окупира руска територия - може да се основава на съществуващите фронтови линии.

Най-напред американският президент се срещна с Путин, а след това и с евролидерите - германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, предедателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, италианският премиер Джорджа Мелони и финландският президент Александър Стуб.

Редактор: Цветина Петкова