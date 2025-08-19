Полицията в Нови пазар е задържала 14-годишно момче, шофирало след употреба на алкохол, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Сигналът е получен в понеделник около 5:40 часа в понеделник. Според информацията, на главния път Русе – Варна, в близост до разклона за село Зайчино Ореше лек автомобил с шуменска регистрация излязъл извън пътното платно.

В хода на първоначалните мероприятия е установено, че колата е управлявана от 14-годишно момче от Шумен, предаде кореспондентът на БТА в Шумен Станимир Савов. С техническо средство е установено, че то е шофирало с 1,48 промила алкохол. Впоследствие е изяснено, че момчето е откраднало фирмена кола от негов роднина. Младежът е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.

