Депутатът от Социалдемократическата партия на Финландия Еемели Пелтонен почина в сградата на парламента в Хелзинки на 30-годишна възраст.

„Лицето, което почина тази сутрин, 19 август, в сградата на парламента, е Еемели Пелтонен – депутат в първия си мандат“, се посочва в изявлението, като се изразяват съболезнования към близките му.

Финландия – най-щастливата страна в света за осма поредна година

Според полицията Пелтонен е издъхнал около 11 ч. местно време. Властите разследват причините за смъртта, но засега не се предполага престъпление.

Редактор: Румен Лозанов