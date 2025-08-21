Още в първата седмица на месеца българите ще имат удължен уикенд. На 6 септември страната отбелязва Съединението на България, който тази година се пада в събота.

Неработен обаче е и 8 септември – когато православната църква чества Рождество на Света Богородица. Така се събират три почивни дни. Според съвети на експерти, при ползване на отпуск на 5 септември, петък, почивката може да бъде удължена до цели четири дни.

Подготвят промени в платените отпуски

Втората голяма празнична дата е 22 септември – Денят на независимостта на България. Празникът се пада в понеделник, което отново осигурява три последователни почивни дни. А при взимане на ден отпуск на 19 септември, петък, възможността за дълъг уикенд се увеличава.

Учениците също ще се радват на кратка ваканция около 22 септември, което дава шанс за семейни пътувания и последни летни приключения преди есента да настъпи с пълна сила.

