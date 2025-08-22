Мъж на 39 години е пострадал тежко при падане от електрическа тротинетка, съобщиха от дирекцията на полицията във Варна.

Инцидентът е станал в района на курортния комплекс "Св. Св. Константин и Елена". Мъжът е откаран в болницата с линейка. Той бил в тежко състояние, с много наранявания и опасност за живота. След прегледа обаче избягал от лечебното заведение.

Причината е, че полицаите установили, че мъжът е с влязла в сила присъда и обявен за издирване с червена бюлетина. По-късно беглецът е намерен и отново откаран в болницата, където е под полицейска охрана.

