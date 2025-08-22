Туристически автобус катастрофира в Ню Йорк. Според местните власти, 52 души са пътували в превозното средство, сред които жени и деца. По информация на властите към момента седем души са настанени в травматологични отделния.

Предстои да се изясни точния брои на пострадалите. Съобщава се и за загинало дете. Част от пътниците са заклещени под отломките на произшествието.

Автобусът е пътувал към Ню Йорк след туристическа обиколка на Ниагарския водопад. В обиколката са участвали туристи от Индия, Китай и Филипините. Показания на очевидци сочат, че една от вероятните причини за тежкия инцидент е загуба на контрол над автобуса от водача.

„Много от пътниците в автобуса не са носили предпазни колани. За съжаление, към момента има поне едно загинало дете, а докато работим по случая виждаме как са загубени все повече и повече животи”, съобщи говорителят на полицията Джеймс О’Кхалагън.

Властите алармират и за заклещени под отломките от катастрофата пътници. За справяне със ситуацията, властите разчитат и на спешна помощ по въздух.

Редактор: Цветисиана Костова