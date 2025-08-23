Европа отчита рекорден брой огнища на болести, пренасяни от комари – като чикунгуня и западнонилска треска. Според експертите климатичната криза превръща подобни епидемии в „новото нормално“.

Как можем да се предпазим?

Тигровите комари са заплахата, която дебне зад тези болести. Малкото насекомо може да пренася доста опасни болести, между които малария, денга, зика, чикунгуня, западнонилска треска, жълта треска и много други.

Според вирусолога Радостина Александрова има и нещо друго, характерно за комарите, което може да ги направи наш враг – те са лесно адаптивни в промените в околната среда.

„Тигровият комар доста по-добре се приспособява. Той може да издържи по-ниски температури през зимата, благодарение на способността си да изпадне в латентно, спящо състояние. И също така има доста по-малки изисквания към местата, в които се размножава”, обясни вирусологът.

По официални данни най–много заболели от западнонилска треска са в Италия - 274 случая. На второ място е южната ни съседка Гърция с 35 случая, а Сърбия е на трето място - с девет случая.

Симптомите, които могат да подскажат за заразяване със западнонилската треска, са следните:

► Главоболие;

► Неразположение;

► Треска;

► Болки в мускулите;

► Повръщане.

"Тигровият комар, разбира се, сам по себе си не е опасен. За да представлява някаква заплаха за нас, той трябва вече да е инфектиран с някои от инфекциите, които пренася, нещо, което ние няма как да разберем с просто око", обсяни още Александрова и допълни, че все пак насекомото се среща и у нас.

Причината заразени тигрови комари да минат през България и да стигнат чак до северна Франция са климатичните промени. По-дългите лета, по-меките зими и промените във валежите създават идеални условия за тяхното размножаване.

"Промените в климата, каквито са по-дългите летни сезони и по-меките зими, но и промените в характера на валежите, са част от условияте, които благоприятстват размножаването на комарите", обясни още тя.

За да се предпазим от комарите експерти препоръчват - дрехи, покриващи краката и ръцете, мрежи на прозорците и вратите, както и да се ползва репелент.

