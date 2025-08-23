Мъж на 42 години е задържан часове след извършването на два палежа в комплексите "Славейков" и "Изгрев" в Бургас. Палежите са извършени в интервал от час тази нощ, при който изгорели общо четири леки автомобила, а частично са обгорели други пет. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР - Бургас.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

Първият сигнал за горящ автомобил е получен днес, около 01:20 часа във Второ РПУ - Бургас. От инцидента е засегнат и друг паркиран в съседство автомобил. Огънят е потушен от два противопожарни екипа и четирима огнеборци.

Около 02:41 часа е получен втори сигнал в Пето РПУ - Бургас за горящи автомобили в жилищния квартал "Изгрев". Установено е, че са запалени общо три автомобила, а частично обгорели са още четири.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

Процесуално-следствените действия и по двата случая продължават, а причините за извършените палежи са в процес на изясняване.