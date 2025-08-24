Горят сухи треви и храсти

Днес, в 15:06 часа в Столична дирекция пожарна безопасност и защита на населението (СДПБЗН) е получен сигнал за пожар на сухи треви и храсти в столичния квартал “Кръстова вада”. 

На място са изпратени шест противопожарни екипа с около 20 огнеборци. 

Снимка: Стоян Нешев, NOVA

Потушен е пожарът между Стралджа и пътен възел "Петолъчката"

Пожарът се вижда от цяла София и има множество сигнали. Жители твърдят, че мястото на което е избухнал пожарът се използва като незаконно сметище. 

Към момента няма опасност за хората, както и за близките жилищни сгради. 

Снимка: Стоян Нешев, NOVA

Към момента гасенето продължава. 

