98 лева струва потребителската кошница. Изменението спрямо миналата седмица, когато потребителската кошница струваше 97 лева, е един лев. Това стана ясно по време на редовния брифинг на председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов.

Председателят на ДКСБТ определи като нормално пазарното взаимодействие. Иванов направи седмичен обзор на ДКСБТ за движението на цените на едро при основните хранителни продукти, плодовете и зеленчуците.

"Няма никаква тенденция на пазара, която е продиктувана от въвеждане на еврото", увери той.

Намалява цената на динята с 5 стотинки, на прасковите - с 9 стотинки, на морковите - с 8 стотинки, на зелето - с 2 стотинки, на зеления пипер - с 4 стотинки и на лука - с 2 стотинки. Картофите запазват цената си от миналата седмица.

Увеличение се наблюдава при доматите - с 16 стотинки, при краставиците - с 27 стотинки, при лимоните - с 20 стотинки, при червения пипер - с 5 стотинки, при тиквичките - със 7 стотинки, при ябълките - с 5 стотинки и при кайсиите - с 5 стотинки.

Поскъпва свинското месо с 12 стотинки, както и киселото мляко със 7 стотинки, пилешкото месо също качва цената си с 4 стотинки, прясното мляко - с 3 стотинки, сиренето - с 5 стотинки, олиото - с 5 стотинки.

Стоките, които намаляват своята цена, са: маслото - с 9 стотинки, кашкавалът - с 18 стотинки, фасулът - с 4 стотинки. С една стотинка намаляват оризът, захарта, яйцата и брашното.

• В периода от 20 май до момента цената захарта от 1,87 лв/кг е паднала на 1,83 лв/кг.

• Фасул от 4,35 лв/кг към момента струва 4,17 лв/кг.

• Оризът от 3,38 лв/кг към 20 май, към момента се търгува на 3,35 лв/кг.

• Цената на брашното от 1,54 лв/кг е намаляла на 1,51 лв/кг.

• От 3,15 лв/л олиото е поевтиняло на 3,10 лв/л.

• Яйцата от 0,34 лв/бр. са поскъпнали с една стотинки и се търгуват на 0,35 лв/бр.

• Кашкавал от 18,60 лв/кг към 20 май, сега струва 17,72 лв/кг.

• Сиренето от 11,40 лв/кг е поскъпнало на 11,61 лв/кг.

• Маслото от 3,17 лв е поевтиняло на 3,06 лв за 125 грама.

• Кофичка кисело мляко от 400 грама запазва цената си на 1,43 лв.

• Прясното мляко също запазва цената си на 2,36 лв/л.

• Свинското месо от 10,27 лв/кг е поевтиняло на 9,87 лв/кг.

• Пилешкото месо е поскъпнало и от 6,75 лв/кг вече се търгува на 6,92 лв/кг.

• От 2,47 лв/кг доматите са поскъпнали и към момента струват 2,66 лв/кг.

• От 1,94 лв/кг краставиците са поевтинели на 1,80 лв/кг.

• Картофът от 1,39 е поевтинял и се търгува на 1,01 лв/кг.

• Зелето от 1,70 лв/кг в началото на периода, сега се търгува на 0,92 лв/кг.

• Морковите от 1,31 са поевтинели и вече струват 1,23 лв/кг.

• Лукът от 1,36 лв/кг, към момента е 1,15 лв/кг.

• Червеният пипер от 3,27 лв/кг към 20 май, към момента е 2,85 лв/кг, а зеленият пипер от 4,32 в началото на периода, към момента е 2,19 лв/кг.

• Тиквичките от 1,30 лв/кг в началото на периода, вече се търгуват на 1,20 лв/кг.

• От 3,02 лв/кг в началото на периода, лимоните са поскъпнали и струват 4,15 лв/кг.

• Прасковите от 3,90 лв/кг са поевтинели на 3,81 лв/кг, а цената на кайсиите от 5,80 лв/кг е намаляла на 4,10 лв/кг.

• Динята от 1,25 лв/кг в началото на периода, към момента се търгува на 0,64 лв/кг.

• От 2,14 лв/кг ябълката е поскъпнала и към момента се търгува на 2,80 лв/кг.

