Най-малко 15 души са убити при два израелски удара по болница в южната част на Газа , според медицински комплекс „Насер“. Сред жертвите са и четирима журналисти от няколко медии. При атаката има и много ранени, съобщи CNN.

Убитите журналисти са Мохамад Салама, оператор от "Ал Джазира", Хусам Ал-Масри, който е бил оператор и подизпълнител на "Ройтерс", и Мариам Абу Дага, която е работила с "Асошиейтед прес". Моат Абу Таха, журналист на свободна практика, също е бил убит при удара, добавят от болницата.

Организацията за гражданска защита на Газа съобщи, че един от членовете на екипа им също е загинал при нападението.

Първият удар по болницата е бил нанесен на четвъртия етаж на медицинския комплекс „Насер“ в понеделник сутринта, съобщи палестинското Министерство на здравеопазването. Втората атака е била малко по-късно, като при нея са пострадали екипи на спешна помощ.

Израелската армия нанесе въздушни удари срещу столицата на Йемен

Видео от мястото на инцидента показва д-р Мохамад Сакер, говорител на болницата и началник на едно от отделенията, да държи напоена с кръв кърпа след първия удар, когато друга експлозия разтърсва сградата.

Камера на живо от телевизия "Ал Гад" показва екипи на спешна помощ на повредено стълбище в болницата, когато втората атака удря сградата.

По данни на Палестинския синдикат на журналистите над 240 палестински журналисти са били убити от израелски огън в Газа от началото на войната на 7 октомври 2023 г., съобщава "Ройтерс".

Израел от своя страна отрича умишленото нападение срещу журналисти, като заявава, че много от убитите при израелските въздушни удари са били членове на ислямистки войнствени групировки, работещи под прикритието на пресата.

Редактор: Цветина Петрова