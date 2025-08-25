Мъж е със сериозни наранявания след инцидент на плаж в Приморско, съобщават от ОДМВР – Бургас.

В неделя около 16:00 ч. в Районното управление е получен сигнал, че в района на Южния плаж в града при скачане във водата, 58-годишен мъж от Бухово си ударил главата в дъното и изпаднал в безсъзнание.

Руският театрален режисьор Юрий Бутусов се е удавил в Созопол

Той е изваден е от водата и му е оказана първа помощ. След това е настанен за лечение в болница с фрактура на черепа и счупен шиен прешлен.

Редактор: Цветина Петкова