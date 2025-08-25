В следващите три седмици трябва да бъдат подготвени двата договора за съвместно предприятие с „Райнметал“, заяви Бойко Борисов след среща с главния изпълнителен директор на отбранителния концерн Армин Папергер в Дюселдорф. Изявлението на двамата беше излъчено на страницата на Борисов във Facebook. Преди това беше излъчено и посрещането на лидера на ГЕРБ в сградата на "Райнметал" в Дюселдорф.

„В съдружие с българската страна, производителят на автомобили и оръжия ще построи най-малко два завода. Първият от тях ще е за артилерийски снаряди. Искаме да произвеждаме над 100 000 снаряда", заяви Папергер.

„Още по-важно е съвместното ни предприятие за барут и за артилерийски снаряди. Основен компонент са амунициите, които ще бъдат произвеждани в България по стандартите на НАТО. Това ще допринесе за позиционирането на страната като партньор в този съюз. Производството на тези изключително важни компоненти е на стойност над 1 милиард евро", добави той.

По думите на Борисов заводът за барут ще бъде най-големият в Европа.

„Това е най-дефицитната стока в момента. Заводът ще бъде за 155-милеметровите снаряди и изстрели - НАТО-вски калибър. Те са от изключителна важност и за нашата армия, и за Европа. Целта е да произведем 100 000 броя от тях", уточни той.

„Очаквам следващите седмици нови делегации от експерти, които господин Папергер да изпрати", обясни той. "Благодаря на Папергер, че обърна внимание на България, оцени огромния потенциал, който имаме - това е най-голямата отбранителна фирма в Европа и повярвайте ми, за мен е чест, че той е отделил за пореден път от времето си да инвестира в България", допълни Борисов.

Разговорите с „Райнметал" започнаха през март, когато за първи път лидерът на ГЕРБ посрещна Папергер в Народното събрание. Тогава двамата обсъдиха възможностите за съвместно производство на отбранителна продукция в България. Около месец по-късно Борисов беше на посещение в Дортмунд и тогава отново разговаря с изпълнителния директор на "Райнметал".

Екипи на компанията и българското правителство задълбочено обсъждаха възможностите за съвместни инвестиции. България ще получи близо 480 милиона евро финансова помощ по европейския механизъм за сигурност SAFE за проекта за създаване на съвместно дружество между българския ВМЗ - Сопот и германския „Райнметал", каза в началото на месеца военният министър Атанас Запрянов. Българският завод и немският концерн ще си сътрудничат за производството на 155-милиметрови боеприпаси за целите на НАТО. Те ще са нужни за новите гаубици, които България ще купува от Франция. За реализирането на проекта са необходими до 960 млн. евро.

Съвместното дружество между ВМЗ и "Райнметал" ще управлява и завод за производство на енергетични материали и заряди. В началото на юли българският завод обяви, че поръчките му за тази година ще стигнат 1 млрд. лева. За първото тримесечие е продал оръжие за 296,3 млн. лв. срещу 191,7 млн. лв. за цялата 2021 г.

На 27 и 28 август президентът Румен Радев също ще посети Германия, където по покана на изпълнителният директор на "Райнметал", Армин Папергер, ще участва в официалната церемония по откриване на високотехнологичен завод в Унтерлюс, Долна Саксония. Посещението на държавния глава в Германия е продължение на срещата му с Папергер на Мюнхенската конференция по сигурността през месец февруари тази година, на която бяха определени конкретни области за инвестиционно и индустриално сътрудничество с българската отбранителна индустрия и наука.

По-рано днес Радев заяви, че не саботира правителството. Именно благодарение на него било уредено българското сътрудничество с най-големия отбранителен концерн в Европа.

„Днес те са в Германия за тази инвестиция, която аз съм осигурил, като подарък за правителството. В същото време говорят, че ги саботирам", заяви държавният глава.

